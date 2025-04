Fire Emblem Engage har nå blitt lagt til i Nintendo Music

HQ

Tilleggene til Nintendo Music -appen fortsetter i et forrykende tempo, med nye lydspor som legges til hver uke. For bare et par dager siden fortalte vi at The Legend of Zelda - den aller første gangen vi hørte Koji Kondos ikoniske temasang - hadde blitt lagt til i appen, og nå er det noe nytt.

Denne gangen er det 2023s hit Fire Emblem Engage, og våre svenske kolleger skrev i sin anmeldelse at "musikken gjør en strålende jobb med å drive frem stemningen med et fengende riff som bare skriker eventyr". Hvis du vil ha en smakebit av dette eventyret i hodetelefonene, er lydsporet nå tilgjengelig via Nintendo Music.