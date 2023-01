Fire Emblem Engage: Seriens legender er tilbake

HQ

Det har gått nesten tre år siden forrige hoveddel av Fire Emblem-serien ble utgitt. Fire Emblem: Three Houses introduserte mange nye funksjoner og endringer i en serie som er kjent for å være enormt konservativ i sine 17 avdrag (selv om vi i Vesten først fikk ta del i den fra det syvende). Med en så etablert historie innen spill, er det ganske logisk å tro at det er lite å innovere uten å bryte essensen av hva Fire Emblem er, men i Engage har utviklerne valgt det motsatte: en feiring av serien med stil, med mange gjestestjerner som veteraner vil kjenne igjen (og øyeblikkelig forgude) og en historie med et par ess oppe i ermet.

Engage er satt til kontinentet Elyos, hjemmet til Divine Dragons, velvillige guddommeligheter og verdens beskyttere. Vi legemliggjør den siste Divine Dragon, som klarer å beseire Fallen Dragon i kamp, bare for å falle inn i en 1000-årig dvale og våkne uten minner til å kunne hamle opp med en ny trussel. Det vil være takket være forholdet til våre nye allierte fra de fire nasjonene på kontinentet vi klarer å gjenopprette minnene. Vel, takket være dem, og takket være emblemene.

Som i hvert spill i serien, er emblemer noe helt annerledes denne gangen. I Engage er de ringer du kan tilkalle store krigere fra en annen tid med og til og med fra andre verdener, for eksempel de kjente karakterene i serien som Marth eller Sigurd. Disse følgesvennene gir unike bonuser til karakteren de er tildelt, for eksempel forbedret styrke eller vitalitet. I tillegg kan de bli tilkalt under kamp for å utføre kraftige angrep gjennom fusjonen med dem.

Men før det, la oss snakke om kampsystemet. Fire Emblem er synonymt med turbasert taktisk rollespill og her er det ingen overraskelser av noe slag, i hvert fall ikke så langt jeg har spilt. Den klassiske stein-saks-papir med sverd-spyd-øks er fortsatt til stede her, og alle de som allerede har spilt en tittel i serien vil umiddelbart kjenne igjen systemene, men hvis dette vil være ditt første møte med serien, kommer du ikke til å ha noen problemer med å sette deg inn i dem, for de er virkelig intuitive. Og for sikkerhets skyld er det en lang opplæringsdel som følger deg godt inn i spillet, og kanskje litt utover.

I hver kamp må du ta hensyn til både seiersbetingelsene og helsen til karakterene dine, for hvis en av dem blir beseiret (og du spiller i den klassiske stilen til serien) vil ikke karakteren din være tilgjengelig for fremtidige kamper, og kan til og med forsvinne permanent. Du har kanskje ikke noe imot det hvis du kun tenker strategisk, men det kommer til å bli vanskelig hvis du virkelig setter deg inn i den andre halvdelen av spillet: historien og relasjonene mellom karakterene.

I Fire Emblem Engage er det et hub-område mellom oppdragene kalt Somniel, hvor vi kan snakke med våre allierte, gi dem gaver, forbedre utstyret deres og ta på oss noen sideoppdrag og minispill. Etter hvert som historien skrider frem og vi kommer dypere inn i den politiske situasjonen på kontinentet og dets fire nasjoner som lever i en skjør våpenhvile, vil vi også møte nye karakterer som flytter inn på Somniel og som vi vil kunne samarbeide med. Det blir romantikk, latter, spenninger og mye mer, som vanlig i serien. Men emblemenes ånder vil også dukke opp i fysisk form her, som kan lære deg mer om deres historier og sagaen.

Selv om ingen av disse to delene av Fire Emblem Engage (kamp og historie) hver for seg er noe å skrive hjem om, gir de - hvis de er smeltet sammen på riktig måte - opphav til en oppslukende tittel av de der du kan tilbringe dusinvis av timer i og bare glemme omverdenen. Og mens lanseringen nærmer seg, vil jeg fortsette å spille for å oppdage flere oppdrag, flere karakterer, flere spennende kamper og flere overraskelser som jeg er sikker på er i vente for meg i Elyos og Fire Emblem Engage.