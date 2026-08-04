Fire Emblem: Fortune’s Weave» åpner opp sin verden og sine muligheter med sterk inspirasjon fra «Persona

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Vi har nettopp sett Nintendos sending om Fire Emblem: Fortune's Weave, den neste store utgivelsen i strategiserien, som denne gangen kommer eksklusivt til Nintendo Switch 2. Hvis du gikk glipp av direktesendingen, trenger du ikke bekymre deg – vi har satt sammen en omfattende oppsummering av alt spillet har å tilby. Og det vil du trenge, for dette er et mye mer omfattende og dyptgående spill enn man først trodde...

For det første, og slik det ofte er tilfellet med hver utgave av Fire Emblem (selv om dette ikke alltid har vært normen), er *Fortune’s Weave* et frittstående eventyr i serien, som utspiller seg i Dagdano-imperiet – et velstående kontinent under gudenes beskyttelse, hvor den suverene Solel regjerer fra hovedstaden Dagsion. Han arrangerer de heroiske lekene, hvor deltakere kommer fra alle verdenshjørner på jakt etter en spesiell premie, da det sies at Solel vil oppfylle et ønske for vinneren.

Slik utfolder livene til de fire hovedpersonene seg. På *Cais vei* (fra Ribeira) forsøker denne unge mannen å befri sin far fra fengselet, der han sitter fengslet på grunn av en feil. På Dietrichs vei følger en fremmed som ønsker å gjøre seg et navn i kamp. Theodora (fra kongeriket Saramis) ønsker å gjenopprette æren til sitt kongerike og dets dødsgudinne, mens Leda, en vanæret adelsdame som nå jobber som danser, søker hevn for drapet på sin far.

Som er kjennetegnet for serien, velger du før hvert slag ut karakterene dine og plasserer dem på slagmarken, i seriens klassiske turbaserte kampsystem, med fastsatte seiersbetingelser. Hver karakter har en unik kampstil basert på et klassisk «stein-saks-papir»-system, der visse våpen er mer effektive mot noen enhetstyper enn andre, mens brukeren er sårbar overfor andre typer. Plassering er avgjørende i kampen. Du kan også bruke magi og terrenget til din fordel, eller være forberedt når situasjonen blir vanskelig. Som et unikt strategisk element vil det være spesielle kamphandlinger, kjent som «Blaze Arts», som forbruker sjel i bytte mot kraft. Disse inkluderer kraftige angrepsformler, styrkeforbedringer, teleportering og påkalling av monstre.

Mekanikken som lar deg spole kampen tilbake til en tidligere runde for å prøve å snu kampen fra det punktet, er tilbake. Det finnes også ulike underklasser for den samme karakteren. Klassene er delt inn i startklasser (5), mellomklasser (10) og avanserte klasser (7).

Å utforske Dagsion mellom kampene er avgjørende for å forberede seg på den kommende konfrontasjonen. På torget kan du trene med våpen og klasser, og lære bedre kampbevegelser. Du kan også kjøpe utstyr og oppgradere våpen og rustninger. Du kan tjene deg velsignelser fra gudene ved å tjene som assistent i et av templene deres. Det finnes sideoppdrag med sjenerøse belønninger, og du kan rekruttere nye krigere til laget ditt for Heroic Games. Det ser til og med ut til at det finnes et «Social Links»-system for å styrke båndene til følgesvennene dine. Denne mekanikken er sterkt inspirert av mellomsekvensene i Persona-serien.

Selv om det kan virke som om du bare kan velge én av de fire heltene for å spille «Fire Emblem: Fortune’s Weave» til ende, har hver av dem en egen historie, og du kan når som helst bytte mellom de fire historiene. Fremgangen lagres separat for hver historie. Men i tillegg til denne firveisshistorien... ...er det en apokalyptisk hendelse som truer med å ødelegge verden ved å åpne portene til underverdenen, med en ny hovedperson, og du kan velge å møte denne store trusselen alene, eller vende tilbake til de fire heltenes tid og endre deres skjebne slik at de kan hjelpe deg i den avgjørende sluttkampen.

Med så mye innhold kan det virke overveldende, men Fire Emblem kan være akkurat den store tittelen Nintendo Switch 2 trenger for å fange en ny generasjon med sitt strategispill, nå kombinert med lagledelse, sosiale bånd og ulike tidslinjer.

Til slutt, og for å skape forventning hos spillerne, har Nintendo Music i dag lagt til musikk fra spillet i appen, og Nintendo Today! tilbyr nå bakgrunnsbilder til mobilen, med flere på vei i løpet av de neste dagene.

Fire Emblem: Fortune's Weave kommer eksklusivt til Nintendo Switch 2 den 17. september. Skal du kjøpe det?