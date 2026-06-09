Fire Emblem: Fortune's Weave kommer ut i september

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Det har gått rykter om at den neste utgaven i Fire Emblem-serien, med tittelen Fortune's Weave, skulle slippes i sommer, og under dagens Nintendo Direct bekreftet utgiveren nyheten. Selv om det faktisk er satt til helt på slutten av sommeren, er det taktiske rollespillet planlagt å lanseres på Nintendo Switch 2 den 17. september.

Under samme sending fikk vi også se en ny trailer som viste deler av historien, karakterene og litt spillbarhet, og det ser absolutt ut som et eventyr verdig seriens navn. Du kan sjekke ut traileren til Fire Emblem: Fortune's Weave nedenfor.