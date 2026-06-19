Fire Emblem: Fortune's Weave vil ha et tydelig spansk preg

HQ

Mange ser spent frem til den neste utgaven i Nintendos taktiske serie. Fire Emblem: Fortune's Weave skal nemlig lanseres 17. september og blir den første tittelen i serien som er eksklusiv for Nintendo Switch 2.

Selv om vi ennå ikke har mange detaljer om spillet (vi regner med at vi vil få vite mer i løpet av sommeren, antakelig på Gamescom), har fansen gransket hver minste detalj Nintendo har avslørt om spillet, enten det er i trailerne eller i den offisielle konseptkunsten for karakterene vi skal få se i spillet, og har kommet til en spennende konklusjon.

Som rapportert på Nintenleaks' YouTube-kanal, vil Fire Emblem: Fortune's Weave være inspirert av Spania. Dette er basert på et bilde av den kvinnelige hovedpersonen ved navn Leda, som holder et musikkinstrument som ligner på en spansk gitar. Faktisk er det hun holder en vihuela, et instrument med opprinnelse i den spanske middelalderen. Basert på dette, og også med tanke på stilen på klærne hennes og hudfargen, kan det være at vi står overfor det første Fire Emblem-spillet som utspiller seg i Spania.

Ta en titt på det offisielle kunstverket av Leda i «Fire Emblem: Fortune's Weave» nedenfor. Hva synes du?