Fire Emblem Shadows kunngjort for iOS og Android, er allerede ute

Overraskelse! Et nytt Fire Emblem-spill kom nettopp ut på mobiltelefoner, iOS og Android. Det ble kunngjort via en pressemelding, og ble umiddelbart lansert i mobilappbutikker som et gratis spill, Fire Emblem Shadows kalles allerede "Fire Emblem Among Us".

I motsetning til Fire Emblem Heroes, det forrige Fire Emblem-spillet på mobiltelefoner, inneholder dette spillet, som er utviklet av Intelligent Systems, kamper som blander sanntidsstrategi med sosial deduksjon.

"En av de tre allierte som deltar i hver kamp, er i hemmelighet en forrædersk disippel av skyggen. Spillerne velger om de vil innta rollen som enten lysets disippel, som prøver å finne veien gjennom labyrinten, eller som skyggens disippel. Etter den første kampen stemmer spillerne om hvem de tror er skyggens forræderske disippel", står det i spillet. Riktige stemmer vil avgjøre om neste kamp blir mer utfordrende, helt til det ender med at lysets disipler oppdager forræderen... eller at skyggens disippel lurer de andre.

Du kan allerede nå laste ned Fire Emblem Shadows på Google Play. Det er gratis å spille, med valgfrie kjøp i spillet. Husk at et nytt hovedspill i serien, Fire Emblem: Fortune's Weave, kommer til Nintendo Switch 2 neste år.