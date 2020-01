Fire Emblem: Three Houses får nytt hus i februar

Noen ble nok lik skuffet over at den femte DLC-figuren til Super Smash Bros. Ultimate er enda en fra Fire Emblem, men det er nok flere grunner til avgjørelsen.

Blant annet benyttet Nintendo anledningen under dagens sending til å også fortelle kort om den kommende utvidelsen til Fire Emblem: Three Houses. Den heter Cindered Shadows, og bringer et nytt hus kalt Ashen Wolves til spillet. Utover det er all annen informasjon i traileren vi fikk, så vi får se om det kommer mer informasjon før utvidelsen lanseres den 13. februar.