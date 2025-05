Fire Game Boy-titler lagt til i Switch Online-abonnementet ditt

HQ

Mange har etterspurt det, og for litt over to år siden bestemte Nintendo seg for å gjøre et trekk og inkluderte støtte for Game Boy-klassikere i Switch Online-abonnementet. Siden den gang har de lagt til flere spill i et ganske bra tempo, og nå har en hel haug blitt lagt til.

Det er totalt fire titler, hvorav tre av dem kan anses som veldig gode, og den fjerde er fortsatt verdt å spille fordi den tross alt har en viss Kirby i hovedrollen. Her er spillene som nå er lagt til :



Gradius: Interstellar Assault



Kirby's Star Stacker



Survival Kids



The Sword of Hope



Hvis du vil se nærmere på dem, har vi også en trailer å by på nedenfor.