"Fire hundre dollar per sekund" Zverev fikk kritikk for sin raske exit i Six Kings Slam på 59 minutter

HQ

Alexander Zverev led en veldig rask exit fra Six Kings Slam. Verdens nummer tre ble slått i strake sett av Taylor Fritz, 6-3, 6-4, i en kamp som varte i under en time (59 minutter) som en del av kvartfinalen. Det var sjuende gang på rad at tyskeren måtte se seg slått av amerikaneren, som er nr. 4 i verden, selv om dette ikke teller i statistikken, ettersom Six Kings Slam ikke er en offisiell ATP-turnering.

Noen fans hevder faktisk at Zverev rett og slett ikke la ned mye innsats i kampen, vel vitende om at det ikke ville spille noen rolle om han vant kampen: Han ville tjene like mye penger selv som finalist (1,5 millioner dollar/ 1,12 millioner pund/ 1,29 millioner euro bare for å stille opp).

Den store formuen (4,5 millioner dollar/3,4 millioner pund/3,86 millioner euro i tillegg til den opprinnelige summen) er kun forbeholdt vinneren, men for å gjøre det må Zverev slå Carlos Alcaraz på torsdag, og Sinner eller Djokovic på lørdag, og tyskeren vet sannsynligvis at han ikke har nivået til å gjøre det.

Tennisfans teller hvor mange dollar Zverev vant per sekund mot Fritz

Reaksjonene på sosiale medier var som forventet: Mange fremhevet det utrolige nivået Fritz har når det er på tide å møte sin nærmeste overmann på ATP-rankingen.

Andre var imidlertid mer tvilende, og mistenker at Zverev rett og slett ikke brydde seg, så lenge han hadde lønnsslippen sin, når man ser hvor raskt kampen var over, mindre enn Tsitsipas tapte mot Sinner samme ettermiddag (6-2, 6-3, på 1 time og 16 minutter) eller mindre enn Medvedev mot Sinner i fjor (6-0, 6-3 på 1 time og 9 minutter).

Noen telte til og med: Zverev vant 431 dollar per sekund av spilletiden. Tror du Zverev tapte med vilje mot Fritz for å komme hjem tidligere i Six Kings Slam?

Uansett fortsetter konkurransen torsdag kl. 18:30 CET, 17:30 BST, med debuten til Carlos Alcaraz ... med mange som påpekte hvordan Murcian han klaget over tenniskalenderen, men ikke nølte med å melde seg på det saudiske oppvisningsarrangementet.