Bilar
Automobilista 2
Fire Lamborghinier treffer Automobilista 2 i neste DLC
I neste DLC til Automobilsta 2 får vi kjøre fire ikoniske Lamborghinier
amborghinier har vært en viktig del av Reiza Studios' elskede racingsimulator Automobilista 2 i flere år, og det er nå klart at den neste DLC-pakken som lanseres vil inneholde fire ikoniske Lamborghini'er til. Reiza kunngjorde dette i helgen, og selv om det vanligvis ikke er noen fast utgivelsesdato for denne haugen med sportsbiler, har utviklerne kunngjort at det nå vil være i "kvartal fire."
Automobilista 2 Lamborghini Dream Pack PT2: Lamborghini Dream Pack PT2:
- Lamborghini Miura SV
- Lamborghini Diablo SV-R Super Trofeo
- Lamborghini Murcielago R-GT
- Lamborghini Revuelto