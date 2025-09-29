Fire Lamborghinier treffer Automobilista 2 i neste DLC

Gamereactor Cars evaluerer 2025-versjonen av Nürburgring Nordschleife den 12 september 2025 klokken 13:11 NYHET. Skrevet av Petter Hegevall På tide for oss ikke bare å nyte den oppdaterte versjonen av verdens mest fryktede og ikoniske bane, vi deltok også i et online-løp og krasjet vår Valkyrie AMR til 5 millioner dollar ...

Vi har prøvekjørt Aston Martin Valkyrie AMR den 8 september 2025 klokken 11:16 NYHET. Skrevet av Petter Hegevall Det har gått noen uker siden det brasilianske studioet Reiza endelig lanserte sin etterlengtede Aston Martin-pakke til Automobilista 2, og det tok oss på Gamereactor litt over ...

Racing Dreams: Gruppe C-galskap på historiske Hockenheimring den 15 november 2022 klokken 20:59 NYHET. Skrevet av Gamereactor I denne Racing Dreams-videoen ratter Petter en 1989 Sauber Mercedes fra gruppe c-klassen der sjåføren satt nærmest inni selve bensintanken og som byr på nærmere 800...