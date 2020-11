Bright Memory: Infinite imponerer igjen i ny trailer

den 30 juli 2020 klokken 14:37 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Jeg var ikke den eneste som virkelig fikk øynene opp for Bright Memory: Infinite da spillet ble vist frem i Inside Xbox-sendingen for to måneder siden, og 23 år gamle...