Fire millioner billetter til OL i Los Angeles 2028 er allerede solgt

Det er fortsatt over to år til sommer-OL i Los Angeles 2028, men det er allerede solgt over fire millioner billetter i det første billettslippet, som fant sted tidligere denne måneden, først til lokale fans, og deretter til alle som hadde meldt seg på på forhånd.

Flere billetter vil bli solgt i august, i det andre vinduet, der du først må delta i en trekning (uten kjøpsforpliktelse senere). Billettene i august vil bli solgt til alle olympiske idretter, og kommer i et bredt spekter av prisklasser, ifølge arrangørene (via Reuters), som sa at responsen på det første salget "ikke var noe historisk".

De første billettene som ble solgt startet på 28 dollar, det laveste prispunktet, og arrangørene lover at mer enn 75 % av alle billettene, inkludert finalene, vil ligge under 400 dollar, og nesten 50 % av alle billettene vil ligge under 200 dollar. Av de første billettene ble 95 % av billettene til under 100 dollar solgt i forhåndssalg til innbyggere i Los Angeles og Oklahoma City, og rundt 500 000 billetter til 28 dollar ble kjøpt av lokale kjøpere.