Fire Paramount+-serier kansellert

Selv om selskapene prøver å skjule det er det ingen tvil om at streamingtjenester ikke er like populære som før, noe som fører til at penger må spares. Dette betyr for eksempel at det må gjøres prioriteringer av hvilke serier som får fortsette, og nå vet vi om fire som ikke får det på Paramount+.

The Hollywood Reporter avslører at Star Trek: Prodigy, Grease: Rise of the Pink Ladies, The Game og Queen of the Universe alle har blitt kansellert og trukket fra streameren. Noe av det mest spesielle med dette er at det ikke er lenge siden Star Trek-serien ble fornyet for en andre sesong, men dette blir det altså ikke noe av likevel.