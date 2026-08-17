Fire renessansemalerier er blitt stjålet fra et museum på Sicilia

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Alessandro Giuli, Italias kulturminister, bekreftet at fire malerier fra renessansen ble stjålet fra det regionale tverrfaglige museet i Messina på Sicilia i løpet av helgen.

Tre paneler fra polyptyken av San Gregorio og et dobbeltsidig panel av «Madonna med barnet og Kristus i Pietà» ble stjålet. Myndighetene prøver for tiden å finne ut hvordan tyvene kom seg inn i museet og stjal maleriene uten å utløse noen alarmer. Dette er det siste i en rekke museumstyverier over hele Europa, der stadig flere uvurderlige og historiske verk forsvinner.

Ifølge BBC News mistenkes det at de stjålne maleriene var bestilt av kunsttyver på det svarte markedet. «Madonna med barnet og Kristus i Pietà» ble fjernet direkte fra utstillingsvitrinen, mens de andre maleriene som ble stjålet, var montert på trepaneler, slik at de ikke lett kunne rulles sammen.

Museets direktør, Marisa Mercurio, sa at hun var sjokkert over hendelsen. «Vi er sjokkert over det som har skjedd. [Det er] et stort tap for museet, for byen, lokalsamfunnet og kunstverdenen.»