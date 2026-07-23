Fire studiekamerater blir fanget på en endeløs landevei i Neons «It Ends

Det må man gi skrekkfilmgenren: den fortsetter å by på unike og interessante ideer. Den nyeste kommer fra Neon, som nå ønsker å servere et eventyr der fire studiekamerater finner seg fanget på en endeløs landevei.

Filmen, som har fått tittelen *It Ends*, handler om fire venner som er på tur etter endt studietid, men som tar feil avkjørsel under bilturen og ender opp med å bli fanget på en sidevei uten ende. I tillegg til å følge gruppen i forsøket på å finne en vei ut, utforsker filmen også gruppdynamikken deres og hvordan vennskapene deres blir presset til det ytterste, spesielt når maten og vannet begynner å ta slutt...

«It Ends» har premiere på kino 21. august og har nå fått en fullstendig trailer, som du kan se nedenfor for å få et innblikk i hva manusforfatter og regissør Alexander Ullom har i vente for fansen.