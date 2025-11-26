Fire til pågrepet i Louvre-kuppet, men de stjålne smykkene er fortsatt savnet

HQ

Franske myndigheter har pågrepet ytterligere fire personer i forbindelse med det dristige smykketyveriet på Louvre-museet i forrige måned, men skjebnen til de stjålne skattene er fortsatt ukjent.

Aktor i Paris, Laure Beccuau, sa at to menn på 38 og 39 år og to kvinner på 31 og 40 år, alle fra Paris, ble holdt for avhør. Etterforskerne ga ingen oppdatering om hvorvidt noen av juvelene, som er anslått til en verdi av 102 millioner dollar, er funnet.

Etterforskningen har reist alvorlige spørsmål om museets sikkerhet. Tyvene skal ha brukt en gaffeltruck til å knuse et vindu og ta seg inn i Apollo Gallery midt på lyse dagen, og fullførte ranet på bare sju minutter.

Tidligere denne måneden ble fire andre mistenkte (tre menn på 35, 36 og 39 år, og en 37 år gammel kvinne) siktet for organisert ran og medvirkning til organisert ran. Mange av de stjålne gjenstandene, som blant annet har tilhørt keiserinne Marie Louise og andre franske kongelige, antas å ha blitt demontert eller endret raskt for å unngå å bli oppdaget.