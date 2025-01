FireAid-konserten er over, med opptredener fra rockestjerner, popstjerner og Nirvana...?

HQ

Vi er alle godt kjent med hendelsene som har rammet Los Angeles de siste ukene, med forferdelige skogbranner som har krevd mange menneskeliv og forårsaket uopprettelig skade på byen. I den forbindelse kom mange av musikkbransjens største navn sammen i natt for å arrangere en massiv konsert kalt FireAid, der målet var å samle inn penger til de som er rammet av naturkatastrofen.

De oppmøtte stjernene var mange og virkelig på A-listen, inkludert gamle rockestjerner som Rod Stewart og Stevie Nicks, danselegender som Earth, Wind & Fire, alternative sensasjoner som Red Hot Chili Peppers og Green Day, popstjerner som Katy Perry, Lady Gaga, Olivia Rodrigo og Billie Eilish, og rett og slett for mange flere til å nevne. Du kan se de oppmøtte stjernene i setlisten fra Disney+ nedenfor.

Men det var ikke alle som var til stede, for mange ble overrasket over å se en gjenforening av de gjenlevende medlemmene av Nirvana. Bandet som ble oppløst etter Kurt Cobains død i 1994, ble gjenforent for første gang siden en spesiell opptreden i 2012, for å fremføre noen sanger med Joan Jett, Kim Gordon, St. Vincent og til og med trommeslager (og Foo Fighters -frontmann) Dave Grohls datter Violet Grohl.

Du kan se bandets opptreden på FireAid i full reprise nedenfor, med Nirvanas sett som begynner ved 3:43:00-markeringen.