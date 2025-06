Firebreaks spillerantall vekker øyenbryn - og spørsmål

HQ

Med FBC: Firebreak dyppet Remedy tåen i flerspillerbassenget - og basert på tallene fra de første dagene gikk det ikke spesielt bra. Spillerne møtte ikke opp, og med en prislapp på rundt 35-40 dollar i en sjanger som flommer over av gode gratisalternativer, er det ikke akkurat vanskelig å skjønne hvorfor.

Mange var raske med å rope "Concord 2.0!", og ved første øyekast virket det virkelig som om Firebreak var på vei rett mot katastrofen. Men til tross for det hevdet Remedy plutselig at flerspiller-skytespillet deres hadde blitt en millionspillersuksess.

En påstand som har fått flere til å heve mer enn et par skeptiske øyenbryn. En rask titt på SteamDB viser at spillet for øyeblikket har knapt 170 aktive spillere, med en topp på i underkant av 2 000 for omtrent ti dager siden. Kort sagt - noe lukter mistenkelig.

I utgangspunktet ville det bety at spillet har hundretusener av aktive spillere på Playstation og Xbox - noe som heller ikke er tilfelle. Så mange spekulerer nå i om disse tydelig oppblåste tallene ganske enkelt er totale nedlastinger, muligens til og med inkludert refunderte kopier, Game Pass-installasjoner og lignende.

Lat som om du... når frem til kvartalssamtalen om inntjening.

Så langt har Remedy ikke kommentert hvordan de nådde tallene sine. Mange mener at det helt klart er et PR-trekk for å tilfredsstille investorer og male et solskinnsbilde over det som på papiret ser ut som en spektakulær flopp.

Hva tror du selv? Sjekk tallene selv og bestem deg - millionselger eller en ren flopp?