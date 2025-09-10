Firefighting Simulator: Ignite

HQ

Det er nok ikke så ofte man kommer over en simulator som handler om å være brannmann. Men den finnes, i likhet med noen få andre som handler om å være politibetjent eller ambulansesjåfør. Jeg skal være helt ærlig på at selv jeg sjelden kommer over brannslukningssimuleringer i mitt arbeid for Gamereactor. Jeg har heller ikke bakgrunn som brannmann, men forhåpentligvis kan jeg likevel peke på styrker og ulemper ved tittelen. Dette er en oppfølger til Firefighting Simulator: Squad, og i likhet med forgjengeren er det en mer munter simulering av å slukke branner i godt selskap.

Til å begynne med skal det sies at det er ganske oppslukende å dra på ditt første oppdrag. Fårekyllingene brøler, du blir møtt av et brennende hjem, og du må umiddelbart følge instruksjonene for å redde en person og slukke brannen. Du har også tre andre brannmenn til å hjelpe deg, styrt av datamaskinen eller av venner over internett. Det er altså et samarbeidsspill i stil med Sea of Thieves eller Super Market Simulator. Alle kan gjøre alt, men det er når dere koordinerer innsatsen at alt går som smurt.

Å skape en brannmann er en ganske enkel prosess med noen få alternativer. Etter hvert som du fullfører oppdrag og tjener medaljer, låser du opp flere drakter og hatter.

Jeg oppdaget ganske raskt at normal var ganske enkelt, selv med datastyrte spillere. Dette er ikke en kritikk av oppsettet, ettersom det er mulig å heve vanskelighetsgraden ett trinn til. I den spillmodusen får ingen lov til å dø, og det kan bli veldig vanskelig på de siste oppdragene. Min mening er at det mangler et alternativ jeg kan tilpasse selv. For øyeblikket finnes det ingen mellomting, noe som skaper problemer hvis det enten er for lett eller for vanskelig. Et annet aspekt ved vanskelighetsgraden er at alt går på tid, og jo raskere og mer effektivt du fullfører hvert oppdrag, jo større er sannsynligheten for å få en bronse-, sølv- eller gullmedalje. Disse låser opp kostymer, nye brannbiler og mer. Dette konseptet fungerer ganske bra, selv om materialet som låses opp er noe begrenset. Du kan også bli bedømt etter hvor raskt du kommer deg til brannene. Hvis du ikke liker å kjøre til oppdragene, kan du hoppe over dette. Ulempen er at du går glipp av muligheten til å låse opp noen ting.

Det finnes både sideoppdrag og hovedoppdrag, disse velges på et kart i brannstasjonen og kan fullføres når du vil. Dermed er det ikke noe hastverk før du aktiverer oppdraget. Når du har akseptert et oppdrag og er på stedet, har du utstyr du kan hente direkte fra brannbilen. Noe av dette er simulert, for eksempel kan du skru på brannslanger, få økser eller sager og eventuelt et brekkjern. Du kan også velge mellom vanlig vann eller skum avhengig av brannen, og du må alltid bruke riktig verktøy på riktig måte. Når jobben er gjort, er det bare å sette seg inn i brannbilen, så teleporteres alle slangene, utstyret og andre ting på magisk vis tilbake til brannbilen. Selv om det sparte tid å slippe å plukke opp utstyret, syntes jeg det føltes litt dumt å ikke simulere dette aspektet også. Det er mitt store problem med tittelen, den ønsker å være både en simulator og noe mer muntert på samme tid.

Treningsmodus kaster deg bokstavelig talt rett inn i ilden.

Når det gjelder simuleringen, er det tydelig at noen ting er prioritert fremfor andre. Et slikt aspekt er valget du får om du vil dra ut til brannene eller hoppe over den sekvensen. Du kan også velge om du vil dra tilbake til brannstasjonen når du har fullført oppdraget, eller om du vil teleportere deg direkte dit. Du kan velge å utføre noen aspekter av simuleringen, men ikke alle aspekter av utrykningen. Det skal imidlertid sies at jeg både forstår og liker opplegget, for det å ha valgmuligheter gjør at du selv kan velge hvordan opplevelsen din skal bli. Valgfriheten er om noe essensen i simuleringer. Samtidig sover du ikke, venter ikke på alarmer eller tar på deg utstyret. Du velger selv når du skal ut på oppdrag, og da har du allerede tatt på deg alt utstyret. Du trenger aldri å bruke brannstangen som en form for spillmekanikk, noe som er skuffende. Jeg forventer litt mer simulering når tittelen har ordet simulator i navnet.

Det er tydelig at utviklerne prøvde å skape en minneverdig opplevelse. Røyk dekker gassmasken, branner sprer seg, tak kollapser og sivile ber om hjelp. Selv om studioet er kjent for å utvikle Construction Simulator, er dette et spennende yrke som sjelden er representert i mediet. Jeg er imponert over hvor selvstendige dine datastyrte følgesvenner er. De gjør det du ikke gjør, og du kan stille inn oppførselen deres, eller beordre brannmennene rundt som om du spilte Rainbow Six. Dessverre kan de sette seg fast noen ganger og unnlate å utføre dine direkte instruksjoner, samtidig som de er flotte hvis de bare kan gå rundt og kjøre sitt eget løp. Jeg endte opp med å gjøre det de datastyrte brannmennene mine ikke gjorde.

Å redde sivile er et must hvis du vil få gode karakterer for arbeidet ditt. Du må også slukke branner, og da er det bra å være mer enn én brannmann på hvert oppdrag.

Når alt fungerer, bryr du deg ikke om de ganske skuffende animasjonene, den korte innlastingsavstanden til objekter og den gamle grafikken. Dessverre er det tydelig at dette ikke er en høybudsjettproduksjon. Det ser ikke bra ut, og det flyter ikke alltid veldig bra. Det er mangel på animasjon, og stemmeskuespillet lar mye å være ønsket. Lyden er akseptabel med godt trykk og andre akseptable lydeffekter. Musikken er helt ok og gjør jobben sin med å prøve å skape en følelse av stress og mangel på tid. Dette er litt synd, for med riktig budsjett kunne musikken og også alarmsignalene vært betydelig mer gripende og engasjerende, situasjonene kunne vært enda mer levende, med bedre animasjoner og sivile som prøver å overleve det brennende infernoet.

I stedet får vi noe som minner om Police Simulator: Patrol Officers. Det byr på mye "jank", men er i bunn og grunn et ganske interessant spill. Dessverre tærer feilene på helhetsopplevelsen, og det som kunne ha vært en flott simulering om å slukke branner, byr i stedet på problemer som trekker meg ut av opplevelsen igjen og igjen. Dette skyldes alle de tekniske svakhetene og mangelen på gripende dramatikk. Det er ikke noe liv på åstedet, ingen mennesker som reagerer, ingen journalister i det fjerne eller folk som prøver å komme seg ut av bygningene. De som ikke er bevisstløse, kan imidlertid ledes ut i sikkerhet med et tastetrykk, og de adlyder alltid instruksjoner. På godt og vondt er de mer roboter enn mennesker. For å være helt ærlig vil du sannsynligvis ikke jage skrikende mennesker i panikk. Samtidig er disse frihetene og begrensningene et problem hvis du skal kalle det en simulator. Selv om tittelen simulerer brann, røyk, skader, utstyrer biler og andre gode ting, mangler den samme omsorgen i andre deler av produktet.

Ingen brannstasjon er komplett uten en av disse.

Uten å kritisere tittelen for mye, så liker jeg å slukke branner, bryte opp dører, bære folk til ambulansen og velge riktig utstyr. Jeg setter pris på hvor aktive de datastyrte allierte er, og det er morsomt å samarbeide med menneskelige spillere. Det gir en mer mekanisk tilnærming, og det menneskelige dramaet har tatt et skritt tilbake. Jeg innser at kostnadene kan bli for høye og kravene for store til den valgte spillmotoren. Samtidig skulle jeg gjerne ha sett et slikt eventyr. Selv om dette er delvis finansiert av det tyske forbundsdepartementet for vitenskap, teknologi og romfart, er det ikke et høybudsjettprosjekt. Tenk deg at Rockstar bygger et slikt spill i fotsporene til en brannstifter, og prøver å slukke branner som sprer seg gjennom bygninger med mer og mer redningspersonell som kommer til stedet. Samtidig hadde det sannsynligvis mistet det som gjør denne opplevelsen interessant.

Hvis du har en noenlunde kapabel datamaskin, vil dette fungere til tross for noen problemer med optimalisering, bugs og lignende. Hvis du kan akseptere mangelen på en levende og dynamisk verden med begrenset stemmeskuespill og en mer mekanisk tilnærming, er dette helt greit. Spredningen av ild og antall sivile er lett å holde oversikt over via en måler. Det er en viss variasjon i hovedoppdragene, og bygningene varierer i størrelse og kompleksitet. Til tross for mangler har jeg hatt det gøy med denne tittelen. Det er en blanding av arkade og simulering, i tillegg til samarbeidsmodusen. Alt fokuset ligger på brannmennenes oppgaver, minus å fylle ut masse skjemaer og sitte i møter. Firefighting Simulator: Ignite er et godt forsøk på å simulere en brannmanns jobb ute på ulykker og branner. Det er imidlertid ikke fullt så godt til å simulere omverdenen, menneskelige reaksjoner og resten av brannmannens hverdag.

Når du har valgt ditt oppdrag, må du raskt hoppe inn i brannbilen og komme deg til brannen. Der må du pakke ut utstyret ditt og begynne å jobbe for å få situasjonen under kontroll.