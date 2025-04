Fireshine Games kunngjør 3D-action-plattformspill Duskfade

Den London-baserte spillutvikleren Fireshine Games har nettopp annonsert sitt neste prosjekt. Dette prosjektet er kjent som en 3D-actionplattform, og er kjent som Duskfade, og det følger en ung verkstedlærling som tar på seg den enorme utfordringen med å gjenopprette tiden til en verden som har blitt overveldet av evig natt.

Spillet kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S en gang i 2026, og skal kombinere "nostalgi med moderne gameplay i dette tidløse kjærlighetsbrevet til actionplattformklassikere." Det vil presentere nivåer og verdener som har blitt formet av Master Clockmakers som har skapt magi og mystikk, og fantastiske miljøer og befolket dem med herlige figurer. Dette inkluderer "eteriske skoger, undervannsriker, solbelyste sanddyner og overskyede høyder i et mangfoldig univers som vrimler av hemmeligheter å avdekke."

Når det gjelder gameplayet, kan vi forvente tradisjonelle plattformelementer som hopping, glidning, løping og griping. Det vil til og med være det som beskrives som "fartsfylt kamp".

Snakker om Duskfade, Fireshine Games markedssjef, Sarah Hoeksma, har uttalt: "Duskfade er et nydelig action-plattformspill som minner om det klassiske gameplayet i noen av våre favoritt 3D-plattformspill gjennom tidene. Spillets utvikler - Weird Beluga - er et utrolig talentfullt team, med stor entusiasme for plattformspill og et øye for å skape utrolige, nydelige verdener å utforske. Vi gleder oss veldig til at fans av 3D-plattformspill kan oppdage Duskfades forunderlige verden neste år."

Du kan se avsløringstraileren for Duskfade nedenfor, i tillegg til noen bilder av spillet.