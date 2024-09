Fireshine Games vil vise frem fire titler på Convergence Games Showcase

HQ

I morgen kan vi se frem til enda en fremvisning som er planlagt denne uken. I tillegg til den nå overståtte PlayStation State of Play og noen få Tokyo Game Show-arrangementer som kommer opp, vil folkene på Convergence Games Showcase også se etter å sette søkelyset på en rekke indie- og AA-skapere også.

Et selskap som vil være tydelige til stede i Convergence Games Showcase er Fireshine Games, hvor utgiveren skal presentere glimt og oppdateringer om hele fire veldig forskjellige prosjekter under arrangementet.

Når det gjelder hva disse prosjektene vil være, hadde jeg nylig sjansen til å snakke med Fireshines sjef for produktmarkedsføring Tina Moore, som ga meg oversikten over alt forlaget vil presentere.

"Det er det som er så bra med Fireshine. Vi har et så stort utvalg av spill, og de er også veldig forskjellige," sier Moore.

"Så det er fire titler inkludert. Den første jeg vil nevne er Shadows of Doubt, som åpenbart er det oppslukende sandkassedetektivspillet som alle kjenner og elsker. Det går inn i 1.0, og det lanseres i Convergence. Så 1.0 av Shadows of Doubt på alle formater vil lanseres når utstillingsvinduet går live. Så det er en fantastisk mulighet som vi virkelig gleder oss til.

"En annen tittel som vi har fått inn er A.I.L.A., som jeg er sikker på at dere alle hørte om på Gamescom. Det var i pre-showet for Opening Night Live og er et sci-tech skrekkspill fra Pulsatrix Studios, som er et spill som vi er veldig begeistret for. Vi har laget et innslag med noen influencere som handler om deres reaksjon på traileren som ble vist på Opening Night Live. Så vi gleder oss til å vise mer av A.I.L.A. til showet.

"Deretter har vi Tales of Seikyu, som er en fantastisk form for jordbrukssimulering og et slags kjærlighetsspill. Så du har waifuer og ektemenn og, du vet, en fantastisk koselig, lykkelig, herlig opplevelse der... Så det er et vakkert spill, og det gjør det allerede enormt bra når det gjelder bevissthet og folk som er interessert i det. Vi kommer til å kunngjøre på utstillingen at vi åpner vår første alfa for at folk skal kunne komme og spille Tales of Seikyu. Så vi gleder oss veldig til å gi det til et bredere publikum. Det blir en lukket spilltest, men vi slipper likevel inn en god del folk som vil prøve seg. Så det blir spennende.

"Til slutt har vi Iter, som er vårt slags gruve-tårnforsvarsspill som vi også er veldig begeistret for, det har en fantastisk personlighet. Så, ja, vi gleder oss virkelig til å presentere alle disse spillene og alle disse fantastiske nyhetene for Convergence-publikummet."

Convergence Games Showcase finner sted 26. september kl. 20:00 BST / 21:00 CEST, så husk å sjekke det ut live for å se alle disse kunngjøringene fra Fireshine Games live.