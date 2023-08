Firewatch og GRIS er de beste spillene i Game Pass før Starfield.

HQ

I dag har PlayStation Plus Extra-biblioteket blitt utvidet med en rekke flotte spill, men du som har en Xbox, PC eller telefon bør ikke være misunnelig.

Microsoft har nemlig annonsert de fire spillene som blir lagt til i Game Pass de neste tre ukene, og de fleste av dem er minst like gode:





Firewatch for PC, konsoller og Cloud den 17. august



The Texas Chain Saw Massacre for PC, konsoller og Cloud den 18. august



Sea of Stars for PC, konsoller og Cloud den 29. august



GRIS for PC, konsoller og Cloud den 5. september.



Det kan kanskje virke rart at GRIS er med på listen når det kommer et stykke ut i september, men jeg antar at Microsoft bestemte seg for å nevne det her fordi de fleste ikke engang ville lagt merke til Nomadas kule spill i den neste oppdateringen. Hvorfor det? Fordi det neste partiet med spill som blir med i Game Pass inkluderer Starfield, ettersom Bethesdas etterlengtede spill lanseres rett på tjenesten den 6. september. De av dere som er villige til å betale mer for det, kan også kjøpe Premium-utgaven for å få det 1. september.

Når det er sagt, er det som vanlig noen spill som forlater Game Pass. Disse spillene blir fjernet 31. august: