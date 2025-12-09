Fishbowl lanseres i april 2026

Under Wholesome Snack Showcase dukket utvikleren imissmyfriends.studio opp, for å bygge videre på sin debut på Wholesome -arrangementer gjennom hele sommeren, for nok en gang å dele litt informasjon om det kommende Fishbowl.

Spillet er laget av et indisk team på to personer som har fått støtte fra PlayStations India Hero Project, og Fishbowl regnes som et "narrativt spill om drømmer, sorg og håp". Det handler om å gjenoppdage minnene sine og dykke dypere ned i drømmene til hovedpersonen Alo.

Når det gjelder hvorfor Fishbowl har dukket opp i dette showet, har spillet nå fått et fast lanseringsvindu, som er planlagt til april 2026. Når den måneden kommer (vi har ennå ikke en nøyaktig dag), kan du forvente at tittelen debuterer på PC, PS5 og Steam Deck.

Sjekk ut en ny titt på Fishbowl nedenfor.