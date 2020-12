Du ser på Annonser

Har det blitt litt lite bevegelse på deg siden nedlåsningen av samfunnet begynte, ble avsluttet, og ble påbegynt igjen etter at folk ikke klarte å unngå å slikke på dørhåndtak, feste, og dra på ferie? Det har det iallfall blitt på meg! Siden runde to begynte har kampsporten også måtte slenge kroken på døra og jeg har siden lett etter trening som kan tilfredsstille kløen. Jeg ble derfor glad for muligheten til å prøve dette rytme-bokse-spillet. I verste tilfelle så har jeg i det minste prøvd!

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise går i grove trekk ut på å utføre slag i takt med musikken. Det starter enkelt med jabs og straights, og går videre etter hvert med hooks, uppercuts, ulike unnvikelser og steg. Nå høres dette kanskje lett nok ut, men la meg fortelle at selv en erfaren fighter kan finne gode treningsmuligheter!

Introduksjonen er grei nok. En lystig personlig trener tar deg gjennom de grunnleggende øvelsene og viser hvordan grensesnittet henger sammen. Ikoner som representerer teknikkene beveger seg oppover på skjermen, og når de når en avmerket boks må du bokse med korrekt timing for å få poeng. Treffer du perfekt får du fler poeng. Flere slag uten bom på rad gir også bonuspoeng samt at de fyller et flow-meter. Når dette er fylt går man inn i en flow-modus og skjermen fylles med lystige animasjoner for å motivere deg videre. Liker du ikke treneren din er det også mange andre å velge mellom.

Hovedmodusen kalles "Daily Workout" som logisk nok går ut på få deg til å trene daglig. Da får du et ferdig oppsett å følge. Du får valget mellom en lett eller en tung økt, og kan sette hvor lenge du har lyst til at økten skal vare. Er du en nybegynner kan en lett økt være akkurat det du trenger, men om du er mer erfaren vil jeg anbefale deg å hoppe rett på "intens". Slagene flyr og svetten siler mens jeg stepper, jabber, og slår meg gjennom minuttene. Sliten som den eneste håndduken i et kollektiv kommer jeg etter hvert frem til at dette er oppriktig morsomt! Jeg stepper frem og tilbake til rytmen (nogenlunde iallfall) og slagene sitter mer enn passe. Okay, det er på tide med litt selvskryt, for jeg er faktisk skikkelig fornøyd med resultatene her.

Å ha slått ti år av alderen min hjelper litt på selvtilitten, spesielt siden det ikke er mange ukene siden jeg måtte gi opp å jobbe i sofaen fordi korsryggen ellers klagde til blokksberg og tilbake.

Mens svetten siler og musikken pumper freidig ut av høyttalerne får jeg nyttig feedback som jeg kjenner igjen fra sparring. Trekk teknikkene tilbake like hurtig som du legger de ut. Fokuser på å få til en så rett linje som mulig fra skulderen når du slår. Ikke legg ut en ny teknikk før du er ferdig med den første. Om man tar seg tid til å rette på dette samtidig som man slår til rett tid er det faktisk mulig å få en nyttig trening utav dette. Aberet er at om det skal være kampsportnyttig bør du ha en god mengde erfaring fra før for å få utbytte. Likevel setter jeg enormt pris på det å få trent på slagene mine, etter nå snart trekvart år med sparrestopp.

Hvis du fremdeles vil banke biffen etter den daglige treningen finnes det i form av fritrening. Her er det ikke lagt av tid til oppvarming og uttøying, og du kan hoppe rett inn i treningen. Utvalget av øvelser er den samme, men istedenfor et fastsatt program kan man plukke og velge hvilke teknikker man vil øve på. Dette er kjekt om uppercutsene ikke sitter helt for eksempel. Hvis du liker å trene sammen med noen har man muligheten til å hekte på en spiller nummer 2. Her kan dere enten bruke hvert deres sett med Joy-Cons eller sende ett sett frem og tilbake. Dette kan bli litt kaotisk, men har du en treningspartner kan det være gøy å prøve.

Spillet er over medium flink til å kjenne igjen slagene mine. Jeg legger dog merke til at hovedfokuset for å score poeng er om slaget utføres korrekt timingmessig istedenfor teknikkmessig. Derfor får man poeng om man blander slag så lenge de er utført, noe jeg synes er et godt trekk. Det er lett å bli forvirret når man er sliten og selv om teknikkene er fargekodet kan de blandes. Som det har blitt presisert på trening så bryr ikke en motstander seg særlig om man slår med hånda den ene eller andre veien så lenge slaget treffer riktig.

Etter hver økt får man litt valuta man kan bruke på å style treneren sin. Et mer enn greit utvalg av klær kan låses opp, og det er et morsomt sideprosjekt. De hadde ikke trengt å legge til dette og jeg synes det gir spillet et mer personlig preg. Andre opplåsbare ting er teknikkombinasjoner (som egentlig faller under spillprogresjon) og musikk. Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise kommer med en okay mengde originale generiske treningssanger. Men til min overraskelse har de også sikret seg flere lisensierte sanger! Dog er disse midi-fiserte karaokeutgaver men jeg synes fremdeles det var moro å bokse til Katy Perrys "Hot & Cold". Det gir et lite avbrekk fra dunk-dunk-musikken i det minste.

For å oppsummere er Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise kanskje et av de morsomste rytme/treningsspillene jeg har prøvd. Det var enklere å bruke tid her enn i Ring Fit Adventure, kanskje litt fordi styrke er tyngre i store mengder men jeg synes jo mer trening jo bedre! Spillet legger opp til et greit løp for nybegynnere, og på høyere intensitet får mer erfarne spillere kjørt seg. Sjekk innstillingen og kalibrer timingen så den matcher TVen din dog, for et rytmespill ute av takt er unødvendig vanskelig!