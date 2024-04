Five Nights at Freddy's 2 har et lanseringsvindu

HQ

Blumhouse er tydeligvis ikke til å spøke med når det gjelder å gi grønt lys for populære prosjekter. Five Nights at Freddy's ble en megasuksess da den kom ut i oktober i fjor, og etter at filmen viste seg å bli en "Golden Freddy", var det få som lurte på om vi ville få en oppfølger.

Nå har vi ifølge Deadline fått offisiell bekreftelse på at Five Nights at Freddy's 2 ikke bare kommer, men at den også får premiere høsten 2025. Med tanke på at det er rett rundt hjørnet fra Halloween, forventer vi nok en utgivelse i oktober.

Om lynet kan slå ned to ganger for Five Nights at Freddy's er uvisst. Det vil helt sikkert bli mindre hype rundt en oppfølger, men det høres ut som en mer lovende film, med mer skrekk enn det vi fikk i den første filmen.