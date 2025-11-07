Five Nights at Freddy's 2 kan ha vunnet den merkeligste popcornbøtten i 2025

HQ

Helt siden Dune fikk oss til å lure på hva vi skulle putte i det sandormhullet, har popcornbøtter vært en rask og enkel måte for filmer å generere litt mer viralitet på nettet. Den kommende skrekkfilmen Five Nights at Freddy's 2 er ikke annerledes, og selv om dette ikke er like merkelig som Dune og Deadpool & Wolverines popcornbøtter, er det likevel litt forvirrende.

Som fanget opp av en slettet bruker på Reddit, ser vi at Five Nights at Freddy's popcornbøtte består av en hovedscene med våre favorittanimatronics. Det ser ikke ut til at det er mye plass til popcorn til å begynne med, men så ser man at bakveggen er hul og at det er plass til litt snacks der.

Det virker som om denne designen har fokusert mye mer på å gi fansen et godt samleobjekt enn å gi dem en brukbar popcornbeholder. Det ser ut som et absolutt mareritt å stikke hånden inn der, men kanskje det er poenget. En skummel vårfelle å bli fanget i.

