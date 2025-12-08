Five Nights at Freddy's 2 kan ikke helt slå den første filmen, men gjør likevel et imponerende skift på billettkontoret

HQ

Mens Zootropolis fullstendig knuste forventningene forrige helg på billettkontoret (spesielt i Kina, hvor den eneste Hollywood-filmen som har slått den i territoriet i skrivende stund er Avengers: Endgame), har et nytt animatronisk ansikt entret arenaen. Five Nights at Freddy's viste seg å være et absolutt beist, men hvordan har oppfølgeren prestert i åpningshelgen?

Vel, ifølge Box Office Mojo, ser vi at filmen gjorde det bedre enn forventet, og håvet inn 109,1 millioner dollar over hele verden. Dette var imidlertid ikke helt nok til å overgå originalens åpningshelg. Kanskje dårligere kritikeranmeldelser eller den ekstra skrekken skremte bort noe av publikum, men Blumhouse og Universal vil sannsynligvis fortsatt betrakte dette som en vellykket helg, med FNAF 2 som overgår slike som Final Destination Bloodlines og Annabelle kommer hjem.

Zootropolis 2 fortsetter sin oppstigning til å være en av årets mest lukrative filmer. Disneys animerte oppfølger nådde 900 millioner dollar i helgen som nettopp gikk, og ser ut til å være på god vei til å overgå A Minecraft Movie og kanskje til og med Lilo & Stitch. Om den kan ta topplasseringen fra Ne Zha 2 er en annen sak, men Zootropolis 2 gjør det veldig bra på det kinesiske markedet, og er blitt en av de beste Hollywood-filmene i regionen noensinne.