Five Nights at Freddy's 2 kommer i desember 2025

HQ

Five Nights at Freddy's 2 har en offisiell lanseringsdato. Filmen kommer på kino om et drøyt år, den 5. desember 2025. Etter suksessen med den første filmen visste vi at vi ville få en oppfølger ganske raskt, men det ser ut til at vi fortsatt har litt ventetid før vi får se den.

Det er ikke kjent hva oppfølgeren skal handle om, men det er mange spill den kan være basert på. Vi kommer sannsynligvis til å se Josh Hutcherson tilbake som Mike, og massevis av animatronics for å ødelegge nattskiftet hans.

Takk, Variety.