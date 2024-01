Five Nights at Freddy's 2 offisielt på trappene

HQ

Det virket som om vi skulle få en oppfølger til Five Nights at Freddy's så snart de første kinotallene kom ut. Blumhouse har imidlertid holdt tett om hele prosessen i det siste, og hevder at det ennå ikke er gitt grønt lys for en ny film.

Josh Hutcherson, stjernen i filmen, virker imidlertid ganske overbevist om at arbeidet går bra. "Jeg vet at de er i ferd med å spikre historien, og de ønsker å komme i gang så snart som mulig", sier han til Variety. "Det er klart at fansen er fantastisk og innbitt. For meg var det så kult og fenomenalt å få være en del av det."

"Jeg tror ikke at noen, selv ikke på vår side, hadde forventet at det skulle slå an på den måten det gjorde", fortsatte han. "Jeg gleder meg til å komme tilbake på settet. Emma Tammi, regissøren vår, var fantastisk, og det var en så morsom verden å spille i. Jeg gleder meg til å se hva som kommer til å skje. Jeg gleder meg til å se hva de gjør videre."

Det er ikke bare Hutcherson som ser ut til å være imponert over mottakelsen av Five Nights at Freddy's. Hans tidligere Hunger Games-kollega Jennifer Lawrence skal ha sendt ham en melding for å gratulere ham med filmsuksessen.

"Jen sendte meg en melding da 'Freddy's' kom ut", sier Hutcherson. "Hun sa: 'Min film er nr. 1 på Netflix, og din er nr. 1 på kinoen! Kom igjen! Jeg bare: "Jeg elsker deg!""

Gleder du deg til å komme tilbake til Freddy Fazbear's pizzeria?