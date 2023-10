Five Nights at Freddy's-anmeldelsene ser ikke bra ut

HQ

Five Nights at Freddy's er nå tilgjengelig på kino, og selv om fansen har ventet i årevis på denne filmatiseringen av de populære skrekkspillene, ser det ut til at den kanskje ikke er helt som de ønsket seg.

I det minste kommer det fra kritikernes meninger. Akkurat nå sitter Five Nights at Freddy's på 27% på Rotten Tomatoes fra 74 anmeldelser. Selv om du aldri skal ta Rotten Tomatoes til pålydende, lover dette fortsatt ikke bra for filmen.

"Hovedpersonen sover mye fordi han tror svarene ligger i drømmene hans; du vil ønske å sove fordi filmen er kjedelig," lyder en anmeldelse, mens en annen sier: "denne skrekkfilmen er ikke skummel, dum eller campy nok."

Likevel er det sannsynlig at tonnevis av fans strømmer til kinoene for å se denne filmen. Hypen rundt Five Nights at Freddy's er så stor at uansett hvor lave kritikerkarakterer filmen får, er den nødt til å tjene inn en betydelig sum penger.

Kommer du til å se Five Nights at Freddy's?