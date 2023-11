Five Nights at Freddy's er Blumhouse' mest innbringende film noensinne.

HQ

Blumhouse Productions Blumhouse har i mange år vært en av bransjens mest dominerende krefter innen skrekkfilm med flere tungvektere under beltet. Paranormal Activity, Insidious, The Purge, og den ferske Halloween trilogien bare for å nevne noen, og man kan trygt si at suksessene har avløst hverandre.

Men nå har en ny konge besteget tronen, kanskje også den mest uventede. Blumhouse har nettopp kunngjort at Five Nights at Freddy's offisielt har blitt deres mest innbringende film noensinne med en omsetning på nærmere 300 millioner dollar. Ganske imponerende med tanke på at produksjonsbudsjettet skal ha ligget på i underkant av 20 millioner dollar.

Kritikerne elsket kanskje ikke Five Nights, men det gjorde tydeligvis kinogjengerne. Så vi gratulerer Blumhouse med den enestående suksessen!

Hva synes du om filmen Five Nights?

Takk, The Numbers.