Five Nights at Freddy's har en imponerende debut på 39,4 millioner dollar i USA

Som mange spådde, har Five Nights at Freddy's fått en imponerende debut i USA, med et billettsalg på 39,4 millioner dollar i løpet av de to første dagene. Dette tallet inkluderer 10,3 millioner dollar bare fra forhåndsvisninger torsdag kveld.

For å sette denne suksessen i perspektiv, kan det nevnes at skrekkfilmen The Nun II åpnet med 32 millioner dollar, The Exorcist: Believer innbrakte 28 millioner dollar og Evil Dead Rise 24,5 millioner dollar i samme periode.

Det ser ut til at videospillfilmatiseringen kommer til å toppe kinotoppen denne helgen, til tross for hard konkurranse fra Killers of the Flower Moon og Taylor Swift: The Eras Tour.