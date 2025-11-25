Five Nights at Freddy's- og Scream-stjernen vil være med i Star Wars og jobbe med James Gunn igjen

HQ

Etter å ha medvirket i Scooby Doo, Scream og Five Nights at Freddy's, ser Matthew Lillard ut til å være en fan av å spille i ikoniske IP-er. Til tross for at han er en produktiv skuespiller, har Lillard to store franchiser han gjerne skulle spilt i, men som står fast på listen hans.

"To ting jeg har sagt i årevis: Jeg vil desperat være med i Star Wars-universet, og jeg vil jobbe med James Gunn igjen", sa Lillard til GamesRadar i et intervju nylig. "Jeg har det på listen min. Jeg er venn med James [Gunn]. Jeg vet ikke hvorfor han ikke har ringt meg ennå. Hvis Star Wars ringte, ville jeg bry meg om jeg var en Stormtrooper? Nei. Jeg mener, jeg vil heller være en Luke Skywalker enn en Stormtrooper, eller en Han Solo. Herregud, hvis jeg kunne være Han Solo, ville det vært utrolig."

Til tross for at han er et velkjent navn i Hollywood, sier Lillard at det ikke er så enkelt som å bare ringe til ledere og si at han vil være med i en franchise eller et prosjekt. "Det er 20 personer i denne bransjen som kan diktere hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det. Jeg er ikke en av dem. Og i kraft av det faktum at jeg venter i spenning på at noen skal tilby meg en ny jobb, eller på å få lov til å prøvespille for en annen jobb, for å få den jobben. Det er min reise. Jeg får ikke makten til å si ja eller nei. Jeg får bare 'ja, takk'", sier han.

Lillard kommer snart tilbake i Five Nights at Freddy's, og ser ut til å ha en ganske sentral rolle som den tilbakevendende skurken William Afton. Han skal imidlertid også være med i de kommende Scream-filmene, og vil også ha en rolle i en ny Carrie-serie.