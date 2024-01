Five Nights at Freddys pikselerte sidescroller avslørt før planlagt

Siden Five Nights at Freddy's ble lansert for første gang i 2014, har vi fått det som føles som et tonn med oppfølgere, spin-offs og mer innhold som dreier seg om de fordømte animatronikkene og de mange historiene som er knyttet til dem.

Nå kan vi legge til en 2D-sidescroller i miksen. Lekkasjen om dette nye FNAF-spillet dukket først opp på seriens subreddit, men ble siden fjernet fordi mange mente at det gikk imot skaperen Scott Cawthons ønsker. Cawthon selv sa imidlertid senere at det "ikke er noen grunn til å holde alt hemmelig. Det er greit!", sa han. "Ja, jeg prøvde å holde det hemmelig litt lenger, men nå som det er ute, er det greit. Dette spillet har faktisk vært under utvikling veldig lenge, og jeg er veldig stolt av sluttproduktet. Det blir et 10-årsjubileumsspill!"

Du kan se traileren nedenfor. Den ser ut til å fokusere på Bonnie i jakten på en far og en sønn i den forbannede pizzeriaen. Forhåpentligvis kan vi få flere detaljer om dette nye spillet nå som katta er ute av sekken.