Five Nights at Freddy's tilbringer nok en uke på toppen av kinotoppen i USA.

Five Nights at Freddy's fortsetter å være en økonomisk suksess for Blumhouse, med nok en uke på toppen av kinotoppen i USA.

Filmatiseringen av den populære videospillserien forventes å spille inn 17,8 millioner dollar i løpet av den andre helgen og passere 100 millioner dollar bare i USA.

Ting kunne imidlertid ha sett helt annerledes ut hvis Dune: Part Two hadde hatt premiere denne uken som opprinnelig planlagt. I stedet ble den etterlengtede filmen utsatt til 2024 på grunn av forbudet mot at filmstjernene gjør reklame for den.

En film som hadde premiere denne uken, var Priscilla Presley-biografien Priscilla. Dramaet utgjorde imidlertid ingen stor trussel mot Five Nights at Freddy's, ettersom den forventes å spille inn rundt 5 millioner dollar i åpningshelgen.