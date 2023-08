Five Nights at Freddy's-trailer 2 blir voldelig

HQ

Vi fikk et innblikk i den mer skremmende siden av Five Nights at Freddy's i filmens siste trailer, der vi endelig blir skikkelig introdusert for favorittanimatronikken vår.

Freddy, Chica, Bonnie, Foxy og Mr. Cupcake spiller alle hovedrollene i traileren, som begynner med at noen vandaler prøver å plyndre den forlatte Freddy's-lokasjonen for alt de kan komme over.

Vi får også noen flere detaljer om handlingen i den andre traileren, som gir oss et innblikk i hvordan animatronikken blir levende og hvorfor de har et slikt behov for å drepe folk på de mest grusomme måter.

Ta en titt på traileren nedenfor og gjør deg klar til Five Nights at Freddy's når filmen slippes 27. oktober.