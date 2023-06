Five Nights at Freddy's-trailer forklarer alt om filmen

HQ

Teasertraileren vi fikk fra Blumhouse i forrige måned viste oss ikke akkurat mye fra Five Nights at Freddy's-filmen, så det er litt morsomt at vi kanskje har fått se for mye i dag.

Emma Tammi og gjengen har nå gitt oss den offisielle traileren for Five Nights at Freddy's, og den fokuserer ganske mye på filmens historie. Et interessant valg når noe av det som har holdt fans av spillene gående opp gjennom årene er å lære om historien gjennom vage notater, minispill og lignende. Likevel gjør traileren det også helt klart at Freddy, Bonnie, Chica og Foxy vil gjøre det de gjør best mellom de historietunge scenene den 27. oktober.