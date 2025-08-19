Når den svært anerkjente skaperen av Samurai Jack (som også står bak Primal, blant andre virkelig bemerkelsesverdige animasjonsserier for voksne som er dynket i blod og nakenhet), Genndy Tartakovsky, produserer en animert spillefilm for Sony er jeg definitivt en av dem som markerer strømmeutgivelsen i kalenderen og deretter setter meg ned for å se den. Fixed er utgitt. Fixed er her. Netflix har kjøpt de eksklusive rettighetene til den, og premieren har funnet sted.

Hump Grandma's legs. Pule bestemors ben. Pule bestemors ben.

Fixed forteller historien om hunden Bull og hans lite barnevennlige tilværelse. Bull liker å jokke, drømmer om å parre seg med den vakre nabohunden Honey, og tilbringer ettermiddagene med å jokke på bestemors ben. Han elsker nemlig lukten av huden hennes, som han sier minner ham om en gammel duk. Bull snakker stort sett bare om én ting: kjønnsorganer og paring. Når bestemorens gamle ben ikke er tilgjengelige for jumping, har Bull ingen skrupler med å jokke en støvel, en fruktskål eller en sofapute, og i begynnelsen av filmen ser vi dette i nærbilde, sammen med gjentatte sekvenser av Bulls endetarm.

Det sier seg selv at Fixed ikke er for et yngre publikum.

Alt er fredelig og freidig, og Bull er på god vei til endelig å parre seg med den ekshibisjonistiske, fornemme og elegante nabohunden Honey da eieren plutselig slipper den ultimate bomben: Bull skal kastreres. Testiklene må bort. Ballene må skjæres av, og Bull må tilbringe 24 begivenhetsrike timer med å la testiklene lede ham gjennom byen, der all slags toaletthumor blir levert og opplevd.

Humoren er morsom de første 11 minuttene, men så er resten bare gjentakelser.

Fixed minner meg innledningsvis om Ren & Stimpy, som er det morsomste jeg vet når det gjelder animert voksenunderholdning. Bulls ansiktsuttrykk, den morsomme stemmen hans (Adam Devine fra Workaholics) og de skitne vitsene som regner ned setter akkurat den rette tonen, som så blir slitsom fordi manuset til denne filmen bare har én ting å si, og det sies om og om igjen: kjønnsorganer er morsomme. Og joda, pikker og baller kan være morsomt, men ikke hvis det gjøres 12 ganger i minuttet i 86 minutter og uten noen finesse eller vri. Dette er som en stand-up-forestilling der komikeren på scenen bare roper "penis" i 90 minutter, noe som gjør det vanskelig for meg å anbefale Bulls ritual før kastrering.

