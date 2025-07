Fixed ser ut til å ta tittelen som årets mest skandaløst voksne animasjonskomedie

Netflix har noen forskjellige animasjonsserier som er ganske modne i tematikken, det være seg i form av å håndtere knusende depresjoner og narkotikamisbruk som i Bojack Horseman, eller pubertetens nysgjerrige natur og kampen med hormoner som er tilfellet i Big Mouth. Ingen av disse kommer i nærheten av hvor forskrudd Fixed ser ut til å være.

Denne animasjonsserien dreier seg om hunden Bull, som kommer opp i et stort dilemma når han får vite at han har 24 timer på seg før han skal kastreres. Dette fører til at Bull går på en skikkelig fylla der han prøver å få det beste ut av ballene sine før han mister dem helt, og ærlig talt fører dette til noen scener og øyeblikk som du sannsynligvis skulle ønske du ikke hadde arret inn i minnet.

Fixed Filmen kommer til Netflix så snart som 13. august, og har faktisk en ganske stablet rollebesetning, inkludert Adam Devine, Idris Elba, Kathryn Hahn, Fred Armisen og flere. Sjekk ut Red Band-traileren nedenfor (denne serien vil bare få en Red Band-trailer, tro oss...) hvis du tør...