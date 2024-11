Fjellet løftet nettopp et fjell av SSD-er

HQ

Som en del av datakonferansen SC24 ble Mountain fra Game of Thrones, som egentlig heter Hafþór Júlíus Björnsson og ble kåret til verdens sterkeste mann i 2019, hentet frem foran kameraene for å gjennomføre en utrolig og merkelig dødløftoppgave.

Den sterke mannen måtte løfte 996 kg SSD-er, og disse er Phison Pascari D205V 128TB -modellen som ifølge Tom's Hardware leverer en lesehastighet på opptil 14 600 MB/s og en skrivehastighet på 3200 MB/s, noe som gjør dem til de raskeste SSD-ene i 120 TB-klassen i bransjen når de lanseres i andre kvartal 2025, til det som antas å bli en svært dyr prislapp.

Arrangementet ble avholdt på teknologiselskapet VDURAs stand og ble beskrevet som et "deadlift of data". Selv om det ikke er i nærheten av tidenes markløftrekord, som antas å være på rundt 1 280 kg, er det likevel en bemerkelsesverdig bragd og uten tvil et av de dyreste markløftene i historien.

Se videoen av Mountain som løfter fjellet av data nedenfor.

