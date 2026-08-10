Fjerningen av Banksys kunstverk skal angivelig ha kostet de britiske skattebetalerne 150 000 pund

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Selv om Banksy er en berømt og verdenskjent kunstner, er han først og fremst kjent for å lage graffiti på offentlige bygninger med motiver og kunstverk som fremmer en politisk agenda. Banksys talent og anonymitet har gjort ham til en svært populær skikkelse, men ifølge Justisdepartementet (MoJ) medfører hans arbeid og måten han utfører det på store kostnader.

Ifølge BBC News hevder en ny rapport at fjerningen av Banksys veggmalerier så langt har kostet britiske skattebetalere 150 000 pund i rengjørings- og sikkerhetsutgifter. Det dyreste kunstverket av dem alle var det som ble laget med sjablong på Royal Courts of Justice i september 2025, og fjerningen av dette skal angivelig ha kostet 85 000 pund.

Ifølge rapporten ble det, når det gjelder det sistnevnte verket, brukt 50 000 pund på å fjerne malingen fra den fredede bygningen (Grade II), mens ytterligere 35 300 pund gikk til overtid og sikkerhetsutgifter.

Hvordan en slik kostnad ble beregnet for å fjerne et graffitiverk på en effektiv måte, er uklart, men situasjonen og disse rapporterte tallene reiser spørsmålet om Banksys prosjekter er kunst eller hærverk, spesielt når de er malt på siden av historiske og fredede bygninger.