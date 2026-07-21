Flaco López var den eneste argentinske spilleren som ikke vendte ryggen til Spania i det omstridte øyeblikket

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Det har blitt sagt mye om Argentinas usportslige oppførsel overfor Spania etter tapet i VM-finalen på søndag, særlig de voldelige handlingene etter kampen fra Leandro Paredes, Nahuel Molina og assistenttrener Roberto Ayala, som slo Dani Olmo.

Et annet kontroversielt øyeblikk inntraff da Spanias kaptein Rodri løftet VM-pokalen, mens alle de argentinske spillerne vendte blikket bort og snudde ryggen til, noe som ble kritisert for å være respektløst. Men... ikke alle gjorde det: ved nærmere ettersyn var det bare én argentinsk spiller som snudde seg og så på den spanske feiringen: Flaco López.

Og som vi kan se på videoene, var det ikke et raskt blikk: López står stille, på linje med alle kollegene sine, men ser i retning av de spanske spillerne som feirer, slik tradisjonen tilsier. Alle de andre, inkludert Leo Messi, så i stedet mot sine fans på tribunen.

José Manuel López, kjent som Flaco López, er en 25 år gammel spiss som har spilt for den portugisiske klubben Palmeiras siden 2022, og debuterte for Argentina i august 2025. Han er kanskje en av de mindre kjente spillerne i troppen, og kom kun inn som innbytter to ganger, men bidro viktigst av alt til Julián Álvarez’ mål mot Sveits i kvartfinalen.

Men med sin gest har han vunnet ros og respekt fra hele verden – den eneste som var respektfull nok til å se på mens rivalene feiret trofeet sitt... eller den eneste med nok karakter til å bryte normen i troppen.