Flagrant 2-foul fra Victor Wembanyama som kan ha kostet Spurs NBA-sluttspillet

Minnesota Timberwolves klarte å utligne til 2-2 i semifinalen i NBA West Conference mot San Antonio Spurs, og nå går serien videre til kamp 5 og 6. Kampen endte 114-109 med Anthony Edwards som scoret 36 poeng, men de fleste ekspertene er enige om at kampen ble endret etter utvisningen av Victor Wembanyama, som begikk en Flagrant 2 Foul ved å albue Naz Reid i 2. quarter, da Timberwolves ledet 36-34. Etter to straffekast ledet de med fire.

Den franske spilleren, som vant prisen for beste forsvarsspiller, traff Reid med albuen i ansiktet, og etter en videogjennomgang ble han utvist fra kampen, ettersom det ble ansett som en Flagrant 2-foul, noe som betyr at det ble ansett som en overdreven og unødvendig kontakt over nakken.

San Antonio Spurs har fortsatt hjemmebanefordel, så de spiller 5. kamp på hjemmebane natt til tirsdag, og om nødvendig den syvende kampen 17. mai.

Oklahoma City Thunder slo Los Angeles Lakers på hjemmebane med 108-131 og har dermed 3-0 i serien, mens New York Knicks slo Philadelphia 76ers med 144-114 og vinner serien 4-0. Den andre duellen i øst vil gå til minst kamp 5, ettersom Detroit Pistons leder 2-1 mot Cleveland Cavaliers.