Flamengo-manager Filipe Luís sparket etter 8-0-seier i Brasil

Den brasilianske giganten Flamengo hadde i fjor sin beste sesong noensinne, og vant fem titler, inkludert Brasileirão og Copa Libertadores, selv om de tapte (på straffer) for Paris Saint-Germain i Intercontinental Cup. Filipe Luís, manageren som har ledet laget fra Rio de Janeiro siden 2024, har imidlertid fått sparken.

Klubben kunngjorde det tirsdag, sjokkerende nok, etter en 8-0-seier over Madureira i Taça Guanabara, en cup mellom lag fra Rio de Janeiro. Men i andre turneringer har Flamengo hatt dårligere resultater, blant annet tap mot Lanús i Recopa, og den dårligste ligastarten på ti år: fem tap på sesongens 12 første kamper.

Filipe Luís, 40 år gammel, la opp som fotballspiller i 2023, etter å ha spilt store deler av karrieren i Atlético de Madrid og Chelsea, og avsluttet karrieren i Flamengo. Kommer han til å ta turen tilbake til Europa som manager?