Flamengo og Palmeiras møtes igjen i Libertadores-finalen denne lørdagen

Den største fotballkampen denne helgen blir utvilsomt Copa Libertadores-finalen mellom Flamengo og Palmeiras, to brasilianske lag. Den to største fotballturneringen for klubblag i Sør-Amerika avsluttes lørdag 29. november på Estadio Monumental "U" i Lima, Peru, med avspark klokken 16:00 lokal tid, 22:00 CET, 21:00 GMT.

Palmeiras kom fra tre baklengsmål i det første oppgjøret og slo Liga de Quito 4-0 forrige måned, mens Flamengo holdt Racing Club (fra Argentina) til 0-0, der det eneste målet i det første oppgjøret talte.

Dette blir den syvende finalen i Libertadores mellom brasilianske klubber, inkludert finalen i 2021 med de samme lagene. Det året vant Palmeiras sin tredje tittel, etter å ha vunnet i 1999, 2020 og 2021. Flamengo, den tidligere klubben til Real Madrid-stjernen Vinícius Jr, vant også tittelen tre ganger, i 1981, 2019 og 2022.