Flamengo vinner Brasileirão: historiens beste sesong med Intercontinental Cup i horisonten

HQ

Den brasilianske klubben Flamengo sikret seg det brasilianske mesterskapet, eller Brasileirão, ligatittelen i Brasil, bare dager etter å ha vunnet Libertadores-cupen (den største klubbturneringen i Sør-Amerika), og med én kampdag igjen av turneringen, med en god nok ledelse (78 poeng) over rivalen Palmeiras (73 poeng)... som også var rivalen deres i Libertadores.

Den brasilianske klubben fra Rio de Janeiro har hatt sin beste sesong i historien: De oppnådde dobbeltseieren i ligaen og Libertadores for andre gang etter 2019 (en rekord som bare Pelés Santos hadde på 1960-tallet), men de har også vunnet Campeonato Carioca og Supercopa do Brasil.

Og de kan fortsatt vinne en femte tittel, Intercontinental Cup i Qatar. De møter Cruz Azul (Mexico) i Derby of the Americas 10. desember, og kan møte Paris Saint-Germain i finalen 17. desember i den andre utgaven av den (nye) interkontinentale cupen, som Real Madrid vant i fjor.