Flashback 2 lanseres i november og får en begrenset utgave

HQ

Flashback 2 er, som navnet antyder, oppfølgeren til det klassiske eventyret Flashback fra 1992, som ble annonsert i 2021. Den skulle lanseres året etter, men som så mange andre titler ble den forsinket og utsatt til i år i stedet.

Selv om ingen ny utgivelsesdato ennå er annonsert av utgiveren Microids, ser det ut til at vi kan se frem til nye eventyr med Conrad i november. Ifølge en oppdatert Amazon-butikkside vil Flashback 2 bli utgitt i løpet av denne måneden, uten at noen dato er angitt.

Vi blir også fortalt at en Limited Edition (inkludert en steelbook-sak og et digitalt lydspor) er på vei, som du kan sjekke ut bilder av lenger ned, og under dem finner du spillets offisielle beskrivelse.

Etter en kort utveksling med sin venn Ian, ble Conrad B. Hart vitne til kidnappingen, og etterlot seg høyteknologisk utstyr som vil være nyttig for etterforskningen. Conrad har ikke noe annet valg enn å ta på seg helteantrekket for å finne svar. Gå gjennom 5 nivåer i en semi-åpen verden, gjennom 4 forskjellige grafiske universer (Jungle, City, Factory, Morph ship). Sammenkoblede spillnivåer som danner en semi-åpen verden. Spillet er designet i 2.5D for mer innlevelse. Flere mål og hindringer. Kjør en robot og sett deg på en motorsykkel for å komme deg rundt. Gjem deg for å unnslippe og eliminere fiender i stillhet.»