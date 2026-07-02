Flask Praktisk forhåndsvisning: Et eksentrisk autobattler-spill med en fantastisk unik og sjarmerende personlighet

Roguelike-spill og autobattlere. De fyller innboksen til spilljournalister nesten like mye som kortspill for tiden, og selv om det alltid finnes spill og utviklere som tar en annerledes tilnærming til disse sjangrene, kan det være vanskelig å bli begeistret for dem. Flask var annerledes, det så jeg med en gang ved å kaste et blikk på kunststilen, som er skapt av John Kenn Mortensen, og som blander alle slags rare og fantastiske fantasy-inspirasjoner for å skape noe som føles som en strålende blanding av Bakshi, Pratchett, Edward Gorey og Jim Henson.

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Men inntil jeg spilte « Flask », var jeg usikker på om det bare ville være et vakkert lag med maling på noe vi alle er altfor kjent med i disse dager. Da jeg endelig fikk tak i spillet, så jeg at det hadde en strålende gnist av personlighet som gikk utover det ytre. « Flask » er et fantasy-roguelike-autobattler-spill, som utspiller seg i en verden der en portal har åpnet seg til et goblinrike, slik at alle slags ondskap strømmer gjennom den. Som en av mange alkymister som drar ut for å bekjempe goblin-trusselen og skaffe seg massevis av bytte, tar spillerne rollen som et bevegelig tårn på kartet, med et lite team av homunculi som er laget for å utforske de giftige goblin-ødemarkene og bekjempe monstrene der inne. I stedet for kort har du kolber, samt snacks og gjenstander for å styrke homunculiene dine mens du drar ut på eventyr gjennom et dusin forskjellige miljøer og kjemper mot både monstre og medspillere.

I likhet med The Bazaar og andre autobattlers som bruker en spiller-mot-spiller-funksjon, må du i « Flask » ikke kjempe mot noen andre i sanntid, men i stedet kjemper du mot spøkelset av en annen spillers oppsett som har kommet så langt. De kan være ganske sterke uansett hvilket stadium av et løp du befinner deg på, men heldigvis betyr ikke et nederlag slutten på eventyret ditt. Du kan faktisk tape to ganger mot de seks andre alkymistene du møter, og likevel ende opp med en seier – noe du kan oppleve i den nylig utgitte demoen, som lar deg spille fra start til slutt.

Noe som føles umiddelbart givende i « Flask », er hvordan spillet lar deg og oppmuntrer deg til å være tilpasningsdyktig. Kolber, gjenstander og snacks blir stadig sterkere gjennom et løp, så selv om du tror du har den perfekte oppsettet akkurat nå, kan du kanskje bestemme deg for å bare kaste alt og endre spillestilen din fullstendig når butikken åpner. I « Flask » kan du velge en enklere oppgraderingsbasert oppsett, der du bare bytter ut gamle flasker med nye i flotte farger, men du kan også endre spillestilen du satser på. Jeg gikk fra å ha massevis av feller med min Rogue til å bruke mange Chain-kort, som utløste hverandre og forårsaket ødeleggende skade senere i spillet.

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Flask Det er så lett å ha det gøy med dette. Som en som har sett mange autobattlers, men aldri egentlig brydd meg så mye om sjangeren, føler jeg at dette er opplevelsen jeg har gått glipp av. Kanskje jeg bare er opprømt av ego-boosten fra å ha vunnet min første runde mens teamet hos Chop Chop så på, men jeg syntes også at spillingen var så vanedannende at jeg holdt utviklerne som gisler i ytterligere 30 minutter for å kunne fullføre den nevnte runden. Flask er et av de spillene der du sier til deg selv at du bare skal logge deg på for en runde eller to, for så å ende opp med å spille helt til solen stikker gjennom de lukkede gardinene dine. Verdenen i spillet er til tider merkelig og ekkel, men så full av fantasiflair fra tiår tilbake at det er umulig å ikke forelske seg i den hvis du er fan av noen av kunstnerne jeg nevnte i begynnelsen av forhåndsvisningen.

Hvis jeg måtte peke ut én ting jeg har lagt merke til i denne tidlige testversjonen av Flask, er det at brukergrensesnittet til tider kan være ganske vanskelig å tyde. Kartet og spillbrikkene er fantastisk laget, men når du går inn i visse hendelser, er det ikke umiddelbart klart hva du må gjøre eller hvordan du kommer deg ut av dem. I «recycler»-hendelsen, for eksempel, må du legge kolber og gjenstander i munnen på den, noe som ikke er tydelig og kanskje kunne trengt en liten pil. Det fører til et øyeblikk der du blir revet ut av flyten, og selvfølgelig er dette bare noe som vil hjelpe helt nye spillere. Det er helt klart en detalj, men et litt tydeligere brukergrensesnitt ville gjort det lettere å få øye på de kunstverkene som dukker opp når de ligger spredt rundt på kartet eller på den større skjermen. Hvis dette imidlertid går ut over spillets helhetsinntrykk, vil jeg si at man bør droppe ideen om et tydeligere brukergrensesnitt, siden Flasks kunststil er så imponerende og oppslukende at det er verdt å være litt forvirret av og til.

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Flask Spillet har allerede mye innhold, og det virker som om systemene er finpusset nok til at Chop Chop Games nå kan konsentrere seg om å legge til mer og mer etter hvert som tiden går. Når jeg endelig blir lei av å spille «Slaying the Spire» om og om igjen, føler jeg at « Flask » umiddelbart kan fylle det tidsforbruket for meg og alle andre som ønsker å oppholde seg i et fantasirike som føles som om det henter inspirasjon fra de første fantasyfilmene og -seriene jeg så, og bøkene jeg leste. Grafikken er like levende som spillopplevelsen er vanedannende, og selv om du kjenner sjangrene som « Flask » er inspirert av godt nok, er det alltid en ny blanding å lage.