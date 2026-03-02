Flavio Cobolli rykker opp på ATP Topp 15 etter seieren i Mexican Open

HQ

Flavio Cobolli slo Frances Tiafoe i finalen av Mexican Open på søndag, 7-6(4), 6-4, og vant sin tredje ATP-tittel, etter ATP 250 i Bucuresti og ATP 500 i Hamburg, og tok seg dermed inn på ATP Topp 15 for første gang. Den 23 år gamle italieneren, som hjalp sitt land med å vinne Davis Cup for tredje gang på rad i fjor, hoppet fra 20. til 15. plass da ATP-rankingen ble oppdatert mandag, og forbedret dermed sin tidligere beste plassering som nummer 17 i verden.

ATP-rankingen endret seg også, da Ben Shelton forbedret seg én plass og byttet plass med Felix Auger-Aliassime (8.- og 9.-plass), mens Alejando Davidovich Fokina falt fem plasser til 19. plass.

Cobolli, den tredje beste italienske spilleren etter Jannik Sinner (2.) og Lorenzo Musetti (5.), sikrer seg 15.-seedingen i Indian Wells 2026, turneringen som starter denne uken, selv om debuten hans ikke blir før neste helg, avhengig av trekningen i kveld.