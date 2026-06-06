Flavio Cobollis reaksjon etter at rivalen trakk seg og nådde sin første Grand Slam-finale

HQ

Den andre semifinalen i herresingle på Roland Garros var hjerteskjærende: Matteo Arnaldi måtte trekke seg fra kampen mot sin italienske landsmann Flavio Cobolli på grunn av en virussykdom. Arnaldi sa at han kastet opp natten mellom torsdag og fredag, og at det var fysisk umulig for ham å gå inn på en bane og konkurrere. Arnaldi informerte Cobolli om sin beslutning, og begge holdt en pressekonferanse.

"I går følte jeg meg ok. Jeg kom hit for å trene. Jeg gjorde alt jeg måtte gjøre, og jeg følte meg bra. Så spiste jeg middag. Jeg begynte å føle meg så som så med magen. Jeg tenkte: "Greit, jeg fordøyde bare ikke så godt. Men så våknet jeg klokken ett om natten og begynte å kaste opp, og jeg følte meg ikke så bra."

Og hvordan reagerte Cobolli? På pressekonferansen forklarte han at han hadde en blanding av følelser; "trist og glad på samme tid". "Da han kom til meg for nesten en time siden, gråt jeg nesten. Det er noe du ikke forventer i det hele tatt. Jeg var klar til å spille denne kampen. Da han kom, ble jeg helt trist på hans vegne."

https://x.com/TNTSportsUS/status/2062944160060191019

"Men samtidig er jeg selvfølgelig veldig fornøyd med resultatet jeg oppnådde denne uken. Faren min kom også til meg rett før ham, og vi hadde en stor klem sammen med hele laget for å ha oppnådd topp 10. Hver gang jeg oppnår den beste plasseringen, får vi alle sammen en stor klem. Vi gjorde den samme rutinen som alltid. Nå er jeg trist og glad på samme tid."

En fin gest for Cobolli var å fortsatt gå inn på banen og trene foran fansen som hadde betalt for å se finalen og som naturlig nok var skuffet. Nå står 24 år gamle Flavio Cobolli, rangert som nummer 14 i verden, i sin første finale og skal møte Alexander Zverev, som er nummer 3 i verden.